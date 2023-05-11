Личка считает интересной возможную реформу РПЛ: «Чемпионат достаточно качественный, чтобы в нем было 18 команд»

Главный тренер «Оренбург» Марцел Личка в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможной реформе РПЛ.

«Реформа РПЛ? Плей-офф дает больше игр. Мне бы понравилось, если бы в премьер-лиге было больше игр. Посмотрите на Бундеслигу, АПЛ, Ла Лигу. Все играют 34-38 игр в чемпионате. Думаю, что российский чемпионат достаточно качественный, чтобы в нем было 18 команд. Или чтобы после тридцати игр разделить команды на группы. Это может быть интересно. Подобные форматы у нас в Чехии и Польше. Я не играл как тренер в таком формате. Но я за то, чтобы игр было больше», — сказал Личка «СЭ» после матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

Ранее президент РПЛ Александр Алаев допустил, что в чемпионате России может появиться плей-офф. В настоящее время РПЛ проводится по системе гладкого чемпионата с 30 турами.