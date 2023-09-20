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Булыкин поддержал идею РФС реконструировать Золотой матч-2002 ЦСКА — «Локомотив»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил идею реконструировать Золотой матч-2002 между железнодорожниками и ЦСКА.

«Мне об этом ничего неизвестно, то я двумя руками за! Даже не за реконструкцию, а за «Лигу легенд», которую должна организовать РФС и каждый клуб поддержать. Все-таки, легенды российского футбола есть, и им нужно отдать почет и уважение, потому что на ветеранах держатся традиции, клубы, и их надо не забывать. А, если учитывать, что множество болельщиков выросло на этом футболе, то я думаю, надо делать не только матч «Локомотив» — ЦСКА, но и все остальные команды тоже должны собрать легенд», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что реконструкция Золотого матча чемпионата России 2002 года между ЦСКА и «Локомотивом» может состоятся в ноябре во время паузы на игры сборных.

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/football/11156471-bulykin-podderzhal-ideyu-rfs-rekonstruirovat-zolotoj-match-2002-lokomotiva-i-cska.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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2
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 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
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 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
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