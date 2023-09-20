Гладилин: «У «Спартака» до сих пор нет костяка команды и поставленной игры»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин предположил, придадут ли две последние победы красно-белых уверенности команде в РПЛ.

«Должны, ребята могут поверить в себя. У «Спартака» до сих пор нет костяка команды, поставленной игры. В субботу игра с «Динамо», а это серьезный соперник. Для «Спартака» — это проверка. Всем основным футболистам Абаскаль дал отдохнуть. Тренер молодой, начинающий. Он еще не знает многого. Абаскаль учится, набивает шишки. Его проблема в составе. В его распоряжении 22 человека, и он будет выбирать стартовый состав, а это очень сложно сделать. Много хороших футболистов, а игры нет», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

19 сентября «Спартак» одержал победу над «Пари НН» со счетом 3:0 в рамках 4-го тура группового турнира FONBET Кубка России и занимает первое место в группе D (12 очков). 16-го числа красно-белые обыграли «Сочи» в матче 8-го тура РПЛ (1:0). В чемпионате России московская команда идет на 6-й позиции, набрав 13 очков.