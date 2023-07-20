Булавин: «Зениту» не хватает разнообразия, когда на поле много бразильцев»
Бывший футболист и тренер «Зенита» Вячеслав Булавин считает, что тренерам сине-бело-голубых не стоит делать ставку только на бразильский стиль.
«Когда на поле много бразильцев, «Зенит» выглядит однообразно. Они всегда играют в короткий пас. А у «Зенита» вообще-то стиль был другой. Когда появляется, например, Мостовой, мы видим, что он работает на рывках. Можно играть в другой футбол, а не только в мелочь эту: короткий пас, «стенки». Разнообразие нужно. Сейчас все грамотные, все изучают, подстраиваются под тактику соперника. И к «Зениту» ключи подбирают. Можно менять людей, раз есть такая возможность. В Питере хорошие школы, в любом выпуске можно найти одного-двух игроков для «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Булавина.
По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. На данный момент в составе петербургского клуба числятся 8 бразильских игроков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -