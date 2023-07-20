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Сегодня, 13:18

Булавин: «Зениту» не хватает разнообразия, когда на поле много бразильцев»

Алина Савинова
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Бывший футболист и тренер «Зенита» Вячеслав Булавин считает, что тренерам сине-бело-голубых не стоит делать ставку только на бразильский стиль.

«Когда на поле много бразильцев, «Зенит» выглядит однообразно. Они всегда играют в короткий пас. А у «Зенита» вообще-то стиль был другой. Когда появляется, например, Мостовой, мы видим, что он работает на рывках. Можно играть в другой футбол, а не только в мелочь эту: короткий пас, «стенки». Разнообразие нужно. Сейчас все грамотные, все изучают, подстраиваются под тактику соперника. И к «Зениту» ключи подбирают. Можно менять людей, раз есть такая возможность. В Питере хорошие школы, в любом выпуске можно найти одного-двух игроков для «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Булавина.

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. На данный момент в составе петербургского клуба числятся 8 бразильских игроков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-bulavin-zenitu-ne-hvataet-raznoobraziya-kogda-na-pole-mnogo-brazil-tsev/
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