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Булатов: «Осечки «Зенита» — разовая акция. Он все равно станет чемпионом»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Булатов считает, что осечки не помешают «Зениту» выиграть чемпионат России.

«Осечки «Зенита» — разовая акция. Это никак не скажется на интриге, «Зенит» все равно станет чемпионом. Возвратятся травмированные, качество футболистов у них выше, чем в других клубах. Это и сыграет роль, сколько у них бразильцев, которые делают разницу. Явного соперника у «Зенита» я не вижу, который реально бы мог конкурировать», — приводит Metaratings.ru слова Булатова.

Также он полагает, что «Спартак» удержится в тройке лидеров.

«Спартак», думаю, удержится в тройке. Большую часть матчей команда играет хорошо, много молодежи, в целом у них в составе российские ребята. Есть и стабильность, и рисунок игры, ребята понимают эту модель, атмосфера, микроклимат в команде хороший. Поэтому временный спад не погрузит «Спартак» в яму, они должны остаться в тройке», — добавил специалист.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 48 очков за 20 туров. «Ростов» идет вторым (41 очков). «Спартак» занимает третье место (40 очков).

 

 

Источник: https://metaratings.ru/news/bulatov-osechki-zenita-razovaya-akciya-eto-nikak-ne-skazhetsya-na-intrige-v-rpl-237415/
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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Владимир Писарский

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П
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