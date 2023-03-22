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Сегодня, 14:40

Агент Лички: «Оренбург» поборется за попадание в пятерку"

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Оренбурга»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Сергей Новиков, представляющий интересы Марцела Лички, в интервью «СЭ» порассуждал о том, на какое место может претендовать «Оренбург» по итогам сезона.

- На что может замахнуться «Оренбург» с такой игрой? Способен ли попасть в пятерку?

— Думаю, такая задача перед командой и стоит. Личка максималист. У руководителей клуба тоже здоровые амбиции. Причем все они реально смотрят на вещи. Оказаться в пятерке с такой командой и таким тренером — вполне возможно. Залог успеха «Оренбурга» — «химия», которая создана в клубе. Все живут одной целью, атмосфера великолепная, семейная! Попасть в тройку и подвинуть «Спартак», который там сейчас находится? Тяжеловато... Топовые клубы после паузы на игры сборной включатся, там развернется нешуточная битва за медали. Зато какой интересный чемпионат мы получаем! Вроде нет еврокубков, а интриг хватает и вверху, и внизу. Например, «Крылья» совсем недалеко от зоны стыков.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 31 баллом.

Полностью интервью с Сергеем Новиковым читайте здесь.

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РПЛ
ФК Оренбург
Марцел Личка
2
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
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Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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