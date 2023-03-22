Агент Лички: «Оренбург» поборется за попадание в пятерку"

Агент Сергей Новиков, представляющий интересы Марцела Лички, в интервью «СЭ» порассуждал о том, на какое место может претендовать «Оренбург» по итогам сезона.

- На что может замахнуться «Оренбург» с такой игрой? Способен ли попасть в пятерку?

— Думаю, такая задача перед командой и стоит. Личка максималист. У руководителей клуба тоже здоровые амбиции. Причем все они реально смотрят на вещи. Оказаться в пятерке с такой командой и таким тренером — вполне возможно. Залог успеха «Оренбурга» — «химия», которая создана в клубе. Все живут одной целью, атмосфера великолепная, семейная! Попасть в тройку и подвинуть «Спартак», который там сейчас находится? Тяжеловато... Топовые клубы после паузы на игры сборной включатся, там развернется нешуточная битва за медали. Зато какой интересный чемпионат мы получаем! Вроде нет еврокубков, а интриг хватает и вверху, и внизу. Например, «Крылья» совсем недалеко от зоны стыков.

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 31 баллом.

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