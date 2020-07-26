Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о возможном переходе нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Спартак». Также он высказался о работе главного тренера команды Доменико Тедеско.

— Если переход Кокорина произойдет, это будет большая удача для спартаковцев, — цитирует Самедова Rusfootball. — Это будет просто великолепно.

Тедеско встал у руля команды не с начала сезона, поэтому, возможно, нужно еще дать время поработать. Трудно сказать.

— А сколько времени можно дать поработать?

— Ну, может быть, чтобы он начал сезон. Здесь большое значение имеет и такой фактор, как усиление состава. Понятно, что Тедеско в этом очень заинтересован и высказывает руководству свои пожелания по этому вопросу. Команде требуется усиление во всех позициях. Все это понимают. Надо усилить команду и дать ему возможность показать себя с теми футболистами, которых он хочет видеть в составе.