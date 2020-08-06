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Британский таблоид сравнил Аршавина и Гейтса. Похожи?

00:40
Андрей Аршавин и Билл Гейтс. Фото The Sun
Андрей Аршавин и Билл Гейтс. Фото The Sun
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Британский таблоид The Sun сравнил экс-нападающего «Арсенала» Андрея Аршавина и миллиардера Билла Гейтса. Все из-за очков. Ранее россиянина назначили на пост директора департамента по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам в «Зените».

— Аршавин должен сыграть Билла Гейтса в кино, — написал один из пользователей в Twitter. Другой комментатор отметил, что Андрей выглядит старше своих 39 лет.

В 145 матчах за «Арсенал» Аршавин забил 31 гол и сделал 46 результативных передач. В «Зените» у него 78 мячей и 106 голевых пасов в 374 встречах.

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