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Судейство

Сегодня, 12:21

Бригада Москалева рассудит матч «Ростов» — «Динамо»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Владимир Москалев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 16-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Бригада Владимира Москалева назначена на встречу «Ростов» — «Динамо», которая состоится 6 ноября. Главный на ВАР — Артем Любимов.

«Ростов» — «Динамо»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР— Артем Любимов; АВАР — Дмитрий Сафьян; инспектор — Эдуард Малый.

4 ноября (пятница)

«Химки» — «Оренбург»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Антон Кобзев, Дмитрий Семенов; резервный судья — Андрей Фисенко; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Игорь Синер.

5 ноября (суббота)

«Сочи» — «Спартак»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья — Сергей Цыганок; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Денис Березнов; инспектор — Александр Гвардис.

«Зенит» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Андрей Гурбанов; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Игорь Панин; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Алексей Резников.

«Факел» — «Краснодар»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Хамид Талаев; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Евгений Турбин; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Виктор Кулагин.

ЦСКА — «Нижний Новгород»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Роман Галимов; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Зуев.

6 ноября (воскресенье)

«Урал» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Адлан Хатуев, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Евгений Турбин; AАВАР — Роман Усачев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

«Торпедо» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Владимир Миневич; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Лапочкин.

Источник: https://rfs.ru/news/216996

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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25%

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⚽ Футбол. ЛЧ
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2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
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 - : -
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