«Локомотив» не начинал переговоров с Бариновым о новом контракте

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, рассказал о ситуации своего клиента в московском клубе.

«Мечта о Европе остается. Если будет достойное предложение и вариант, который устроит всех, — будем общаться. Контракт у Димы истекает летом 2024 года. Пока «Локо» не начинал разговоры о новом соглашении. Как я понимаю, клуб сейчас думает о более насущных вещах, хотят встать на путь положительных результатов. Мы пока никаких предложений не получали», — приводит слова Банатина «Чемпионат».

Действующее соглашение 26-летнего Баринова с «Локомотива» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он провел 21 матч за железнодорожников, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.