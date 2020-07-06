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Бразильский защитник близок к переходу в «Спартак»

6 июля 2020, 13:30
Защитник «Атлетику Минейру» Гуга Гомес.
Защитник «Атлетику Минейру» Гуга Гомес.
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Защитник «Атлетику Минейру» Гуга Гомес близок к переходу в московский «Спартак». Трансферная стоимость может составить в районе 1,6-3 миллиона евро.

Неделю назад представитель «Спартака» провел переговоры с президентом «Атлетику». В бразильском клубе теперь ожидают официальное предложение из России, которое пока не поступило.

21-летний игрок выступает на позиции правого защитника, которая входит в число приоритетных для усиления красно-белых этим летом. За «Атлетику» он провел 25 матчей во всех турнирах и сделал 4 результативные передачи. (Вячеслав Короткин)

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