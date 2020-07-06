Бразильский защитник близок к переходу в «Спартак»
6 июля 2020, 13:30
Защитник «Атлетику Минейру» Гуга Гомес близок к переходу в московский «Спартак». Трансферная стоимость может составить в районе 1,6-3 миллиона евро.
Неделю назад представитель «Спартака» провел переговоры с президентом «Атлетику». В бразильском клубе теперь ожидают официальное предложение из России, которое пока не поступило.
21-летний игрок выступает на позиции правого защитника, которая входит в число приоритетных для усиления красно-белых этим летом. За «Атлетику» он провел 25 матчей во всех турнирах и сделал 4 результативные передачи. (Вячеслав Короткин)
Опрос
проголосовало: 13270Все опросы
Какое место займет «Спартак» в чемпионате-2019/20?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 27-й тур. «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...