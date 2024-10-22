Бразилец Маурисио: «Россия — это родная для меня страна»

Бывший полузащитник «Ахмата» и «Зенита» Маурисио в интервью «СЭ» заявил, что считает Россию родной для себя страной.

«Конечно, Россия — это родная для меня страна. Здесь прошли замечательные восемь лет моей жизни. Если скажу наоборот, то солгу. Россия — мой второй дом, сто процентов», — сказал Маурисио «СЭ».

Маурисио выступал за «Ахмат» и «Зенит» с 2010 по 2017 год. Бразильский футболист также играл в России за «Родину» с 2022 по 2023 год.