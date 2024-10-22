Бразилец Маурисио заявил, что думает о получении паспорта РФ

Бывший полузащитник «Ахмата» и «Зенита» Маурисио в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Я действительно мог получить российское гражданство. Хотел еще сыграть за сборную России, но был заигран за молодежную сборную Бразилии U-17 на чемпионате мира-2005. Поэтому у меня не было возможности поменять спортивное гражданство. Но российский паспорт действительно хотел получить и до сих пор думаю об этом», — сказал Маурисио «СЭ».

Маурисио выступал за «Ахмат» и «Зенит» с 2010 по 2017 год. Бразильский футболист также играл в России за «Родину» с 2022 по 2023 год.