Брайн Идову: "В России проблем с расизмом меньше, чем в Америке"

Защитник "Локомотива" Брайн Идову в интервью "Известиям" высказался на тему проблемы расизма. Он отметил, что в России не сталкивался с трудностями в этом плане.

– Такая проблема существует, просто все относятся к ней по-разному. Некоторые считают, что это высосано из пальца, другие пытаются чаще об этом говорить, чтобы привлечь к проблеме больше внимания. Людей очень много, и у всех свое мнение, – сказал Идову. – Например, возьмите меня и Секу Конде. Если пошутите про меня, я просто посмеюсь и скажу что-то в ответ, а он может понять все не так, обидеться и даже в морду дать.

– Вы большую часть жизни прожили в России, но немало времени провели и в Нигерии, а также бывали в США. Как обстоят дела с расизмом в других государствах?

– В Нигерии с этим точно нет проблем. В детстве мы жили там с моей русской бабушкой, и с расизмом никогда не сталкивались. В России также не могу сказать, что у меня были какие-то серьезные проблемы. Да, встречались разные прохожие, которые могли на меня пальцем показать и посмеяться, но для меня это детский лепет. Реальные сложности имелись в конце 1990-х – начале 2000-х, когда существовало такое направление, как скинхеды. Тогда было опасно попадаться им на глаза – боязно за свою жизнь. Но это все уже давно ушло в прошлое.

В США же проблема с расизмом одна из самых обсуждаемых. Это еще и глубоко связано с их историей. Но там активно борются с любыми проявлениями социального неравенства. США – многокультурная и многонациональная страна, и все эти вопросы очень часто поднимаются. В России проблем с этим даже меньше, чем в Америке.