Брайн Идову: "Локомотив" упустил победу в матче с ЦСКА"

Защитник "Локомотива" Брайн Идову заявил, что его команда упустила победу в матче 24-го тура премьер-лиги против ЦСКА (1:1).

- Хорошо сыграли, особенно во втором тайме, - сказал Идову в интервью клубной пресс-службе. - Но не реализовали много моментов в концовке и упустили победу.

Передачи в концовке встречи? Мы хорошо понимаем друг друга с Жемалетдиновым. Он забегал защитникам за спину. Жаль, Фарфан неудачно принял мяч после прострела. Если бы обработал, то забил бы сто процентов. Но борьба продолжается.

"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка.

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