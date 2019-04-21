16:27 | Футбол — РПЛ

Брайн Идову: "Локомотив" упустил победу в матче с ЦСКА"

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Защитник "Локомотива" Брайн Идову заявил, что его команда упустила победу в матче 24-го тура премьер-лиги против ЦСКА (1:1).

Хорошо сыграли, особенно во втором тайме, - сказал Идову в интервью клубной пресс-службе. - Но не реализовали много моментов в концовке и упустили победу.

Передачи в концовке встречи? Мы хорошо понимаем друг друга с Жемалетдиновым. Он забегал защитникам за спину. Жаль, Фарфан неудачно принял мяч после прострела. Если бы обработал, то забил бы сто процентов. Но борьба продолжается.

"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка.

Локомотив - ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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