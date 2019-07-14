Бранислав Иванович: "Почему "Зенит" стал играть лучше после перерыва? Это секрет"

Капитан "Зенита" защитник Бранислав Иванович после победы в домашнем матче 1-го тура чемпионата России над "Тамбовом" (2:1) отметил, что после пропущенного мяча боялся, что игра может закончиться вничью.

– Расскажите, как вам первый матч в сезоне?

– Вначале было очень тяжело. Рад, что одержали победу, это было важно. Ни одна команда в мире в первом матче сезона не может показывать максимальный уровень. Мы можем прибавить в агрессии и настрое, но это хорошие три очка.

– Почему команда так резко прибавила в начале второго тайма?

– Это секрет. Не могу о таком говорить. Немного сменили тактику, добавили в настрое. Тяжело было играть, у соперника было два чистых нападающих. Они неплохо убегали в контратаки. Но мы одержали важную победу, хоть и знали, что просто не будет. Так и получилось. Это дало результат.

– Когда соперник забил, стало страшно?

– Скорее боялись пропустить второй мяч. Понимали, что, если соперник отыгрывается, в конце может быть непросто им забить. Но сыграли надежно.

– В конце вам оказывали помощь – все в порядке?

– Да, все отлично (улыбается)! (Артем Рябовол)

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