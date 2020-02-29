Бранислав Иванович: «Команды чего-то ждали, но не дождались»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после матча 20-го тура Тинькофф-чемпионата России с «Локомотивом» (0:0) подвел итоги встречи.

— Думаю, обе команды ждали, чтобы что-то случилось на поле, а потом можно было начать играть в футбол. Но не случилось ничего, игра закончилась, — отметил Иванович.

— Насколько сложно вкатываться в официальные игры?

— Здесь ничего не поменять. Нужно две-три официальные игры, чтобы набрать форму. Конечно, товарищеские игроки не сравнятся с официальными. Думаю, обе команды, когда набирают форму, показывают футбол лучше, чем сегодня.

— Последний раз «Зенит» не забивал в РПЛ в сентябре и как раз «Локомотиву». У них самая надежная оборона в чемпионате?

— Думаю, у нас самая надежная.

— Но «Локо» неудобный соперник?

— Каждая игра — отдельная история. На Суперкубок вообще было по-другому — там судьи пользовались помощью видео, было много напряжения. Сегодня же команды чего-то ждали, но не дождались.

— Как оцените возвращение Малкома?

?— Сразу видны его качества, с мячом работает, очень техничный. Но тоже выглядел напряженным. Ожидаем от него голов, передач, думаю, с минутами на поле это придет. (Дмитрий Зимин)