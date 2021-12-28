«Я чувствую в себе много энергии». Канунников ответил на вопрос о завершении карьеры

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников высказался по поводу возможного завершения профессиональной карьеры.

«Не было ли желания закончить карьеру и заняться чем-то другим? Травма тяжелая. Если бы у меня не было какого-то спортивного характера, амбиций, то можно было бы просто взять и уйти. Я чувствую в себе много энергии, знаю, что здоровья полно и я могу долго играть и приносить пользу. Да, потерял много времени, но это не означает, что сейчас я не могу выйти и приносить пользу команде.

Понятно, что все меня уже потеряли и забыли, многие не верят... Но пока я сам не брошу и не буду понимать, что шансов нет, пока у меня есть силы, здоровье и желание, хочу приносить пользу и команде, и себе, и городу. Не зря же я отдал 20 лет футболу. Просто так уходить — это не про меня», — приводит слова Канунникова «Чемпионат».

30-летний футболист получил травму колена в игре с «Уфой» 30 ноября 2019 года. После этого Канунников был прооперирован в Германии, но его восстановительный период растянулся из-за пандемии, поскольку весной он должен был вновь лететь в немецкую клинику.

Напомним, что Канунников — двукратный чемпион России в составе «Зенита» и участник ЧМ-2014, где провел за российскую сборную два матча.