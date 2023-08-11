Божович ответил на вопрос, получится ли у Кержакова в «Спартаке» из Субботицы

Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» ответил на вопрос, получится ли у Александра Кержакова, недавно возглавившего сербский «Спартак» из Субботицы.

— Как думаете, получится ли в «Спартаке» из Субботицы у Александра Кержакова? Что это за команда?

— Надеюсь, что получится. Хороший город, хорошая команда, с традициями. Но скромная, по возможностям занимает где-то десятое место в сербской лиге. Не знаю, как там будет с деньгами. Если нормально, то он может сделать хороший результат.

В сезоне-2022/23 «Спартак» из Субботицы занял 13-е место в суперлиге Сербии.

Последним местом работы Кержакова была киприотская «Кармиотисса», которую он покинул в апреле 2023 года. Также 40-летний специалист возглавлял юношескую сборную России, «Томь» и «Нижний Новгород».

Полностью интервью Миодрага Божовича можно прочитать на сайте «СЭ».