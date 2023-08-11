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Сегодня, 15:55

Ледяхов считает, что «Спартак» укомплектован лучше всех в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер футбольного клуба «Алания» Игорь Ледяхов заявил, что «Спартак» укомплектован лучше всех в РПЛ.

«Десятикратный чемпион укомплектован лучше всех в РПЛ? Если брать стартовый отрезок, то да. Но мы не знаем, что будет происходить по ходу сезона. Кто-то может получить травму или заработать дисквалификацию. В свою очередь, «Зенит» наверняка постарается укрепиться. Но на данный момент у красно-белых уж точно один из самых сильных ростеров в России. Учитывая необходимость разрываться на два соревнования, равное количество времени получат все. Зависит от того, как Абаскаль выстроит отношения внутри раздевалки. Важно, чтобы ни у кого не возникло обиды. Пусть доказывают свою необходимость тренеру. Выходить на поле в любом случае будут сильнейшие. Уверен, испанец справится. Пока складывается ощущение, что он полностью управляет коллективом. С другой стороны, когда результаты приемлемые, люди всем довольны. Посмотрим, какая реакция будет, когда последуют неудачи», — приводит слова Ледяхова RT.

После 3 туров «Спартак» и «Краснодар» делят первую строчку в турнирной таблице, набрав по 9 очков.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1186707-ledyahov-spartak-rpl
Игорь Ледяхов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
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Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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