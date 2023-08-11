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Сегодня, 16:15

Божович объяснил, почему так мало российских футболистов играет в Европе

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» объяснил, почему так мало российских футболистов выступает в Европе.

— В «Локомотиве» вы работали с совсем молодым Алексеем Миранчуком. Как воспринимали игрока, который сейчас стал одним всего из пары-тройки россиян, играющих в топ-лигах?

— Как талантливого парня. Он показывал, что у него есть необходимые качества. Но у русских футболистов есть проблема — у них все хорошо дома. Они рано начинают получать большие деньги. Из-за этого многим не хватает характера, чтобы постоянно хотеть всем доказывать. У Роналду, Месси, других мировых звезд тоже есть огромные деньги. Но они каждый день, в каждой игре доказывают свой уровень. И хотят выигрывать еще больше.

— Как это объяснить? В 1990-е годы люди ехали из России в Европу, потому что денег у нас вообще не было. Деньги появились — ехать перестали.

— Мы, балканцы, всегда ехали в другую страну, чтобы зарабатывать. На Балканах денег не было. Я бы никогда не уехал из Подгорицы, если бы мог получать в ней хорошие деньги. Но все равно мы хотели что-то показать и доказать. Когда мы уезжаем из Подгорицы, мосты сжигаются, обратного билета нет. Может быть, русским этого не хватает.

Полностью интервью Миодрага Божовича можно прочитать на сайте «СЭ».

Алексей Миранчук
Футбол
РПЛ
Миодраг Божович
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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