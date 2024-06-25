Божович объяснил тренд на сербских тренеров в РПЛ: «Объединяющий фактор — религия»
Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ черногорец Миодраг Божович в разговоре с «СЭ» объяснил тренд на сербских тренеров в РПЛ.
«У сербов классная школа тренеров. Хорошие результаты показали Николич и Ивич. И их труды были признаны. Теперь и Станковичу представился шанс проявить себя в «Спартаке». Сербские тренеры по культуре ближе к России. Объединяющий фактор — религия. Нашим тренерам легче адаптироваться в России и подстраиваться по условия РПЛ. Никакая политическая ситуация нам не страшна. Мы ничего не боимся», — сказал Божович «СЭ».
В новом сезоне РПЛ «Спартаком» будет руководить Деян Станкович, ЦСКА — Марко Николич. Также продолжает свою работу в «Пари НН» Саша Илич.
В России Божович работал с «Амкаром», «Москвой», «Динамо», «Ростовом», «Локомотивом», «Арсеналом» и «Крыльями Советов».
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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