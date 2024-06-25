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ОФК прилетит в Москву для участия в Братском кубке 3 июля

Константин Белов
Корреспондент
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Вице-президент ОФК Костадин Терзич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда команда прилетит в Москву для участия в Братском кубке.

«Наша команда прилетит в Россию 3 июля, а улетит обратно в Сербию 10 числа. В течение недели футболисты, наверное, будут тренироваться на базе «Динамо», — сказал Терзич «СЭ».

ОФК сыграет два матча на Братском кубке против ЦСКА (4 июля) и «Динамо» (6 июля). Также команда проведет товарищеский матч против «Химок» 9 июля.

ФК Динамо (Москва)
ФК ОФК Белград
ФК Партизан
ФК ЦСКА (Москва)
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