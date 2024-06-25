ОФК прилетит в Москву для участия в Братском кубке 3 июля
Вице-президент ОФК Костадин Терзич в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда команда прилетит в Москву для участия в Братском кубке.
«Наша команда прилетит в Россию 3 июля, а улетит обратно в Сербию 10 числа. В течение недели футболисты, наверное, будут тренироваться на базе «Динамо», — сказал Терзич «СЭ».
ОФК сыграет два матча на Братском кубке против ЦСКА (4 июля) и «Динамо» (6 июля). Также команда проведет товарищеский матч против «Химок» 9 июля.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
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