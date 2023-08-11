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Сегодня, 16:30

Божович о работе в Туле с Гурамом Аджоевым-младшим: «От сладкого отказаться трудно»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович в интервью «СЭ» вспомнил, как работал в тульском «Арсенале» с Гурамом Аджоевым — младшим, ставшим из-за своего лишнего веса мемом в премьер-лиге.

— Один из мемов РПЛ последних лет — Гурам Аджоев-младший. При вас он за два сезона сыграл всего две минуты, но в заявке был все время. Требовал ли его отец, чтобы вы его туда включали?

— Не требовал. Он просто был в команде.

— Зачем он был нужен?

— 23 игрока было в заявке, он туда попадал. 23 или 22 — какая разница?

— Но мы же все понимаем, какой это игрок! Джорджевич рассказывал, что Гурам расспрашивал его про здоровое питание, тот ему все рассказал. В тот же день пришел на базу и увидел в углу Аджоева, жующего сникерс.

— Когда я в первый раз пришел в «Арсенал», Гурам весил меньше. Могу сказать, что он неплохой футболист. Игру понимает. Но у него проблемы с лишним весом. О них ему говорили все. И сам он понимал. Но от сладкого отказаться трудно.

— Какие отношения у вас были с Аджоевым-старшим?

— Хорошие. Видно, что он был приличным футболистом. У «Арсенала» не было больших денег, но при нем команда добилась хороших результатов.

Полностью интервью Миодрага Божовича можно прочитать на сайте «СЭ».

РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
Гурам Аджоев
Миодраг Божович
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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 - : -
12.08 15:00
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Оренбург – Краснодар
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 - : -
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