Алейшо: «Надеюсь, «Краснодар» до конца сможет бороться за титул с «Зенитом»

Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о чемпионской гонке «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ.

«Удивляет, как хорошо играет «Краснодар», — приводит «Спорт День За Днем» слова Алейшо. — Возможно, последние два-три тура «быки» были не так стабильны, пропускали больше голов. Но команда все равно играет хорошо, без претензий. Удивило и то, что «Зенит» плохо начал чемпионат. Сейчас питерцы более стабильны, но это не тот «Зенит», который мы раньше видели. Раньше у меня было ощущение, что «Зенит» мог выиграть матч в любое время, когда хотел. Сейчас такого ощущения у меня уже нет — я не вижу такую уверенную команду и такой высокий уровень, как раньше».

11 ноября в матче 15-го тура «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1.

«Надеюсь, что «Краснодар» до конца сможет бороться за титул. Будет очень интересно. Кроме него и «Зенита» я не вижу никакого другого претендента на титул, несмотря на таблицу. Да, «Крылья Советов», возможно, тоже близки, но эта команда тоже не так стабильна в последнее время. У ЦСКА — проблемы с составом, не хватает игроков. У «Спартака» — свои проблемы, в том числе — тренерские. «Локомотив» тоже нестабилен. «Динамо» очень много забивает, показывает хороший атакующий футбол, но много пропускает. Поэтому в борьбе за титул я вижу только «Зенит» и «Краснодар». Надеюсь, до конца так и будет», — сказал Алейшо.

«Краснодар» (32 очка) завершил первый круг на первом месте, опережая «Зенит» на 2 балла.