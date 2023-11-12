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Сегодня, 17:11

Алейшо: «Надеюсь, «Краснодар» до конца сможет бороться за титул с «Зенитом»

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Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о чемпионской гонке «Зенита» и «Краснодара» в РПЛ.

«Удивляет, как хорошо играет «Краснодар», — приводит «Спорт День За Днем» слова Алейшо. — Возможно, последние два-три тура «быки» были не так стабильны, пропускали больше голов. Но команда все равно играет хорошо, без претензий. Удивило и то, что «Зенит» плохо начал чемпионат. Сейчас питерцы более стабильны, но это не тот «Зенит», который мы раньше видели. Раньше у меня было ощущение, что «Зенит» мог выиграть матч в любое время, когда хотел. Сейчас такого ощущения у меня уже нет — я не вижу такую уверенную команду и такой высокий уровень, как раньше».

11 ноября в матче 15-го тура «Зенит» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1.

«Надеюсь, что «Краснодар» до конца сможет бороться за титул. Будет очень интересно. Кроме него и «Зенита» я не вижу никакого другого претендента на титул, несмотря на таблицу. Да, «Крылья Советов», возможно, тоже близки, но эта команда тоже не так стабильна в последнее время. У ЦСКА — проблемы с составом, не хватает игроков. У «Спартака» — свои проблемы, в том числе — тренерские. «Локомотив» тоже нестабилен. «Динамо» очень много забивает, показывает хороший атакующий футбол, но много пропускает. Поэтому в борьбе за титул я вижу только «Зенит» и «Краснодар». Надеюсь, до конца так и будет», — сказал Алейшо.

«Краснодар» (32 очка) завершил первый круг на первом месте, опережая «Зенит» на 2 балла.

Источник: sportsdaily.ru
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Роман Ежов

Крылья Советов

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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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Даниил Хлусевич

Спартак

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