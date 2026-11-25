«Ростов» нанес «Локомотиву» шестое поражение подряд в Кубке

«Ростов» обыграл «Локомотив» в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.

Счет на 2-й минуте открыл Имран Азнауров. На 35-й минуте с его передачи отличился Кирилл Чебураков, который забил свой первый гол за основную команду ростовчан.

«Ростов» набрал 15 очков и с первого места в группе D вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. «Локомотив» проиграл все шесть матчей и с 3 очками расположился на последней позиции в квартете. Железнодорожники завершили выступление в турнире.