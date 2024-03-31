Бояринцев — о чемпионской гонке в РПЛ: «Сейчас непонятно, кто составит конкуренцию «Зениту»

Бывший полузащитник сборной России Денис Бояринцев поделился мыслями о чемпионской гонке в РПЛ.

«Я был уверен, что «Динамо» навяжет «Зениту» борьбу за чемпионство, но результат игры с «Ростовом» теперь вызывает много вопросов. Думаю, «Краснодар» с «Локомотивом» сегодня сыграют вничью, и все останутся при своих. Сейчас непонятно, кто составит конкуренцию питерцам. Тот же «Локомотив» еще может включиться в борьбу за медали. Но пока мне кажется, что у «Зенита» нет реальных конкурентов», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Бояринцева.

После 21 матча «Зенит» с 41 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. На втором месте идет «Краснодар» (40 баллов). На третьей строчке располагается «Динамо» (38).