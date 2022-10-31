Джикия назвал Соболева лучшим нападающим страны

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высоко оценил навыки нападающего команды Александра Соболева.

«Для меня он лучший нападающий страны, хоть я и не должен этого говорить на камеру. Потому что завтра он мне будет тыкать этим в лицо», — приводит «РБ Спорт» слова Джикии.

В текущем сезоне Соболев провел за красно-белых 14 матчей в РПЛ, в которых отличился семью забитыми голами.