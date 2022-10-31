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Сегодня, 19:56

Джикия назвал Соболева лучшим нападающим страны

Алина Савинова
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высоко оценил навыки нападающего команды Александра Соболева.

«Для меня он лучший нападающий страны, хоть я и не должен этого говорить на камеру. Потому что завтра он мне будет тыкать этим в лицо», — приводит «РБ Спорт» слова Джикии.

В текущем сезоне Соболев провел за красно-белых 14 матчей в РПЛ, в которых отличился семью забитыми голами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/georgij-dzhikiya-sobolev-luchshij-napadayushhij-strany-hot-ya-i-ne-dolzhen-govorit-e-to-na-kameru/
Александр Соболев
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 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
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 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
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 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
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 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
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 - : -
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 - : -
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 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

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Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

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Торпедо М

 6 1 2
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