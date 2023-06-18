Бородюк рассказал, что нужно сделать «Торпедо» для возвращения в РПЛ: «Убрать блогеров, которые занимаются самопиаром»

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк в разговоре с «СЭ» прокомментировал вылет команды из премьер-лиги.

«Я пожелаю «Торпедо» вернуться в РПЛ как можно скорее! Пусть у них будет хороший менеджмент, который не будет шарахаться из стороны в сторону. Нужно убрать околофутбольных людей-блогеров, которые занимаются самопиаром. От них постоянно идет негатив, а пользы клубу от этого никакой. К такому великому клубу как «Торпедо» надо относиться намного уважительнее и профессиональнее. Это команда с большими традициями», — сказал Бородюк «СЭ».

«Торпедо» заняло последнее место в РПЛ по итогам сезона-2022/23 и вылетело в первую лигу.