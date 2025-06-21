В «Зените» назвали оправданным трансфер Соболева из «Спартака»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не считает неоправданным трансфер нападающего Александра Соболева.

«Раз забивает, значит, (трансфер) оправдан. Посмотрите на свою жизнь, сразу ли у вас все получается или требуется время? Конечно, нужен определенный период для адаптации», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года. В прошедшем сезоне 28-летний форвард провел 32 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал три результативные передачи.

Контракт Соболева с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 миллионов евро.