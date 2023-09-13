Борис Ротенберг оценил результаты «Сочи» в текущем сезоне

Президент «Сочи» Борис Ротенберг считает, что футболисты команды показывают неплохую игру в сезоне-2023/24. Однако он отметил, что результаты клуба пока не радуют.

«Игра неплохая, результат не радует, коротко и ясно. Я не трогаю тренера пока. Это он должен показать результат. Потому что игра есть, не буду сейчас вдаваться в подробности. Тренер — это такая профессия, она от бога дается. Либо она есть, либо ее нет. Можно быть хорошим спортсменом, менеджером, бизнесменом, но тренер — это отдельная каста, отдельная история. Я сам много лет тренером отработал», — приводит ТАСС слова Ротенберга.

После семи туров «Сочи» идет на 12-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков. 16 сентября команда сыграет со «Спартаком». Начало матча — в 19.00 по московскому времени. Сочинский клуб на данный момент возглавляет Дмитрий Хохлов.