Глебов оценил дебют голкипера «Ростова» Ятимова
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов дал оценку дебюту нового голкипера команды Рустама Ятимова.
«Насколько тяжело с новым вратарем? Рустам старался все делать качественно, опасности у наших ворот не было. Поэтому во всем, что касается игры с мячом, глобально было хорошо — у него и вообще у команды», — цитирует Глебова «РБ Спорт».
26-летний голкипер сборной Таджикистана Ятимов стал игроком «Ростова» в июне 2024 года. В матче 1-го тура РПЛ сезона-2024/25 ростовчане на своем поле сыграли вничью с ЦСКА (0:0).
Источник: РБ Спорт
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|
Ростов – ЦСКА
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|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
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|17:30
|
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|- : -
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|
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