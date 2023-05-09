Борис Игнатьев: «Сейчас в РПЛ судят так, что никому непонятно»
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о судействе в матче 26-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».
«У нас практически в каждой игре есть судейские ляпы, в эпизоде со вторым голом хозяев в середине поля сбили Зобнина, когда его толкал игрок «Зенита». На мой взгляд, там был фол, но сейчас мы живём по одному принципу. Если пенальти били, значит он был. Сейчас судят так, что никому непонятно. Иногда не знаешь, почему в одном моменте назначают пенальти, а в другой ситуации назначают. Этими аспектами должны заниматься люди, которые заведуют судейством как отдельным направлением. По крайнем мере, на сегодняшний день арбитры путают футболистов, которые не знают, как им поступать», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».
7 мая в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ со счетом 3:2. Питерский клуб пятый раз подряд под руководством Сергея Семака стал чемпионом России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6