Агент Гоцука: «Гоцук готов уходить только в топ-клуб России»

Агент защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука Андрей Талаев рассказал, почему его клиент не сменил клубную прописку в зимнее трансферное окно.

«По Гоцуку обращались в зимнее трансферное окно, но не было предложений, которые были бы интересны Кириллу. Это были не те варианты, которые он готов рассматривать. Уходить из «Пари НН» Гоцук готов только в топ-клуб России. Варианты с Европой? Были разговоры, но до конкретных предложений дело не дошло. Обращались из Турции, остальные лиги не готов называть», — цитирует Sport24 Талаева.

В этом сезоне 31-летний Гоцук сыграл 21 матч и сделал 2 голевые передачи.