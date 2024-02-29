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29 февраля, 01:43

Агент Гоцука: «Гоцук готов уходить только в топ-клуб России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука Андрей Талаев рассказал, почему его клиент не сменил клубную прописку в зимнее трансферное окно.

«По Гоцуку обращались в зимнее трансферное окно, но не было предложений, которые были бы интересны Кириллу. Это были не те варианты, которые он готов рассматривать. Уходить из «Пари НН» Гоцук готов только в топ-клуб России. Варианты с Европой? Были разговоры, но до конкретных предложений дело не дошло. Обращались из Турции, остальные лиги не готов называть», — цитирует Sport24 Талаева.

В этом сезоне 31-летний Гоцук сыграл 21 матч и сделал 2 голевые передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-624977-agent-nazval-kluby-v-kotoryye-gotov-uyti-kapitan-pari-nn-gotsuk
Кирилл Гоцук
Футбол
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Оренбург

 16 1 5
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Ростов

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