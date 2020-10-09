Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «СЭ» отметил, что закрытие трибун в связи с коронавирусной инфекцией — это нормально.

— «Ростов» — одна из самых пострадавших команд от коронавируса в концовке прошлого сезона. Как обстоит дело сейчас? Нет ли проблем? И считаете ли вы, что у нас все еще Роспотребнадзор — чемпионат России?

— Роспотребнадзор или не Роспотребнадзор — этот вопрос уже не ко мне. В момент доигровки чемпионата-2019/20 — да, так и было.

— В новом сезоне лучше стало?

— С Роспотребнадзором?

— Со справедливым подходом ко всем участникам.

— Что это значит?

— Например: тогда «Ростов» был вынужден играть молодыми с «Сочи», а вот «Динамо» встречу с «Краснодаром» перенесли. Неравенство. Сейчас по-другому?

— Так у нас случаи заражения только в «Роторе». Когда появятся другие, тогда и посмотрим.

— Но есть надежда, что изменилось что-то?

— Надежда умирает последней.

— В понедельник появилась информация, что число зрителей на трибунах могут ограничить более, чем на 50 процентов, или вообще закрыть стадионы для болельщиков. Что думаете по этому поводу?

— И в марте, и в апреле, и в мае, и в июне, и в июле все говорили, что футбол без зрителей — не футбол. Это понятно. Но ситуация в мире такова, что приходится принимать меры. Сейчас пошла вторая волна коронавируса. Если еще недавно в России ежедневно появлялось по четыре-пять тысячи заболевших, то сейчас по девять-десять. Вот и соответствующая реакция. Но это нормально. Больше случаев заражения — более жесткий подход. Меньше — начинают отпускать вожжи. (Вячеслав Короткин)

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