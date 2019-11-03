Болельщики «Зенита» получили административные аресты после матча с ЦСКА

Петроградский районный суд Петербурга вынес постановление об административном аресте болельщиков «Зенита», которые подожгли шарф и файеры на матче 15-го тура чемпионата России c ЦСКА (1:1), информирует пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

— Александр Анисимов на матче «Зенит» — ЦСКА 2 ноября поджег шарф, чем создал угрозу безопасности, жизни и здоровью собственным, а также зрителей. Он наказан административным арестом сроком на пять суток, также суд вынес решение о запрете посещения матчей на 1,5 года", — говорится в сообщении.

Административным арестом на восемь суток с запретом посещения матчей на два года наказан болельщик Данила Мушников. Еще один болельщик Данила Болотин судом оправдан. Суд не нашел подтверждения тому, что он бросил под ноги зрителей зажженную петарду.