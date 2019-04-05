"Болельщики увидят настоящий футбольный праздник". Кононов - о матче с ЦСКА

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед матчем 22-го тура премьер-лиги против ЦСКА заявил, что обе команды покажут яркий футбол. Он также добавил, что красно-белые постараются порадовать своих фанатов.

- Готовимся порадовать зрителей, которые заполнят трибуны до отказа, - приводит слова Кононова официальный сайт "Спартака". - Игра с ЦСКА очень важна для нас. Надеюсь, болельщики увидят настоящий футбольный праздник. И ничто его не омрачит: команды покажут яркий футбол, а судейская бригада во главе с Виталием Мешковым не даст повода усомниться в своей квалификации.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. ЦСКА с 37 баллами располагается на 4-й строчке.

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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