13:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Болельщики "Ростова" признали Джанаева лучшим в 2016 году

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Болельщики "Ростова" посредством голосования на официальном сайте клуба выбрали лучшего игрока команды в 2016 году. Первое место в опросе занял голкипер Сослан Джанаев, набравший почти 42 процента голосов. Вторым стал Тимофей Калачев - 18,5 процента, третьим - Сердар Азмун (18,3 процента).

В других номинациях победили Сесар Навас (лучший защитник), Александр Ерохин (лучший полузащитник), Сердар Азмун (лучший бомбардир), Александр Гацкан (лучший гол в чемпионате России) и Кристиан Нобоа (лучший гол в Лиге чемпионов).

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10688

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Морозов95

Абсолютно заслуженно!

20:46

King's Bounty IIII

Спартак поставляет в Ростов хороший вратарей :)

13:58

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