Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с четвертым чемпионством подряд

Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с досрочной победой в чемпионате России.

«Поздравляю «Зенит» с четвертым подряд чемпионством! Вы снова лучшие в стране, чемпионский кубок снова в Петербурге! Поздравляю всех болельщиков команды, игроков, тренеров, руководство — вместе вы весь сезон шли к этой золотой цели. Желаю новых достижений, новых трофеев, как можно больше побед. Только вперед», — написал Ротенберг в Telegram-канале.

«Зенит» победил «Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России. Клуб гарантировал себе чемпионский титул по итогам сезона-2021/22. Команда Сергея Семака набрала 61 очко и стала недосягаема для идущего вторым «Динамо».