Болельщики "Динамо" вывесили баннер о трагедии в хабаровском детском лагере

Перед матчем 3-го тура РПЛ "Динамо" – "Урал" на фанатском секторе бело-голубых появился черный баннер с надписью "Хабаровск, мы с вами. 23.07.19", посвященный трагедии в детском лагере в районе комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае. (Константин Колмаков)
«ХАБАРОВСК, МЫ С ВАМИ» pic.twitter.com/p1eEO5qUhF— Константин Колмаков (@kolmofficial) July 26, 2019
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