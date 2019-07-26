20:02 | Футбол — РПЛ

Болельщики "Динамо" вывесили баннер о трагедии в хабаровском детском лагере

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Перед матчем 3-го тура РПЛ "Динамо""Урал" на фанатском секторе бело-голубых появился черный баннер с надписью "Хабаровск, мы с вами. 23.07.19", посвященный трагедии в детском лагере в районе комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае. (Константин Колмаков)

Динамо - Урал

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