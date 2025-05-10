Агент вингера «Фейеноорда» Слити заявила об отсутствии контактов с «Зенитом»

Агент полузащитника «Фейеноорда» Аймена Слити Ингрид Де Крун ответила на вопрос о возможном переходе футболиста в «Зенит».

«Зенит» со мной не связывался. Так что стоит обратиться в «Фейеноорд» по этому поводу», — сказала Де Крун «СЭ».

Ранее Africafoot сообщил, что на 19-летнего голландца тунисского происхождения претендует «Зенит». Петербуржцы предложили за игрока 2,6 миллиона евро и контракт с зарплатой в 1 миллион евро, однако представители футболиста заявили, что предложение российского клуба не отвечает их интересам.

В этом сезоне Слити провел 25 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. На взрослом уровне на его счету гол в 4 играх.