Болельщики ЦСКА на дерби вывесили баннер в память о фанате «Спартака» Бахыте
19:56
Перед матчем 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА болельщики красно-синих вывесили на гостевом секторе «Открытие Арены» баннер в честь погибшего болельщика красно-белых Алексея Васюка, более известного как Бахыт.
На полотне — надпись: «На полотне — надпись: «Алексей Бахыт. У беды нет цветов. Спи спокойно». (Ярослав Сусов)
12 августа Бахыт, возвращаясь автостопом из Грозного, попал в ДТП в Ростовской области — легкой автомобиль столкнулся с грузовиком. В очень тяжелом состоянии болельщик «Спартака» был доставлен в реанимацию одной из больниц Ростова-на-Дону, впал в кому и скончался утром 14 августа.
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи