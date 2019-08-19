Болельщики ЦСКА на дерби вывесили баннер в память о фанате «Спартака» Бахыте

Перед матчем 6-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА болельщики красно-синих вывесили на гостевом секторе «Открытие Арены» баннер в честь погибшего болельщика красно-белых Алексея Васюка, более известного как Бахыт.

На полотне — надпись: «На полотне — надпись: «Алексей Бахыт. У беды нет цветов. Спи спокойно». (Ярослав Сусов)

12 августа Бахыт, возвращаясь автостопом из Грозного, попал в ДТП в Ростовской области — легкой автомобиль столкнулся с грузовиком. В очень тяжелом состоянии болельщик «Спартака» был доставлен в реанимацию одной из больниц Ростова-на-Дону, впал в кому и скончался утром 14 августа.