Цорн обратился к фанатам «Спартака» в годовщину трагедии в «Лужниках»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн опубликовал в своем Instagram фотографии с обращением к болельщикам красно-белых в связи с годовщиной трагедии на стадионе «Лужники» 20 октября 1982 года.

Во ходе матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем» (2:0) произошла давка, в результате которой погибли десятки человек.

— В истории «Спартака» много золотых страниц, полных больших побед и триумфов, которые написаны легендарными футболистами и тренерами красно-белых, — написал Цорн. — Но есть и трагические моменты, о которых важно помнить не меньше, чем о завоеванных титулах или красивых голах.

Давка в «Лужниках» 20 октября 1982 года на матче «Спартак» — «Хаарлем» — одна из самых трагических страниц в истории нашего клуба. Только по официальным данным из «Лужников» в тот вечер не вернулись 66 красно-белых болельщиков.

Именно болельщики — а не кубки и титулы — главная ценность московского «Спартака». Наши болельщики, которые всегда вместе с командой, где бы она не играла — это то, что отличает «Спартак» от всех остальных клубов нашей страны. И поэтому мы никогда не забудем тех, кто отдал за «Спартак» свою жизнь.

Эту трагедию невозможно забыть. Ее нужно помнить. Во имя тех, кто погиб. Ради того, чтобы не допустить повторения того страшного дня. Пока мы помним, они будут живы. Светлая память...

Тедеско, Цорн и игроки «Спартака» почтили память погибших в трагедии в «Лужниках»