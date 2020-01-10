Болельщика «Спартака» оштрафовали на 500 рублей в Санкт-Петербурге. А все из-за нецензурной лексики
11:37
В пятницу, 10 января Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности фаната «Спартака» Андрея Булацкого. Его признали виновным в совершении административного правонарушения — мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба судов Петербурга.
Днем 1 декабря 2019 года в день матча «Зенит» — «Спартак» (1:0) болельщик нарушил общественный порядок — грубо, нецензурно выражался в общественном месте. За что решением суда был оштрафован на 500 рублей.
Опрос
проголосовало: 7326Все опросы
Какого результата Леонид Слуцкий добьется в этом сезоне с «Рубином»?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...