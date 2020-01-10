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Болельщика «Спартака» оштрафовали на 500 рублей в Санкт-Петербурге. А все из-за нецензурной лексики

11:37
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В пятницу, 10 января Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности фаната «Спартака» Андрея Булацкого. Его признали виновным в совершении административного правонарушения — мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Днем 1 декабря 2019 года в день матча «Зенит» — «Спартак» (1:0) болельщик нарушил общественный порядок — грубо, нецензурно выражался в общественном месте. За что решением суда был оштрафован на 500 рублей.

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