Болельщика «Спартака» оштрафовали на 500 рублей в Санкт-Петербурге. А все из-за нецензурной лексики

В пятницу, 10 января Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности фаната «Спартака» Андрея Булацкого. Его признали виновным в совершении административного правонарушения — мелком хулиганстве, сообщает пресс-служба судов Петербурга.

Днем 1 декабря 2019 года в день матча «Зенит» — «Спартак» (1:0) болельщик нарушил общественный порядок — грубо, нецензурно выражался в общественном месте. За что решением суда был оштрафован на 500 рублей.