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Сегодня, 15:30

Болельщика, который выбежал на поле в матче РПЛ, арестовали на 8 суток

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Выбежавшего на поле в матче 5-го тура РПЛ между «Динамо» и «Крыльями Советов» болельщика арестовали на 8 суток. Об этом сообщает «Газета.Ru». со ссылкой на постановление Савеловского районного суда.

Болельщика уводят с поля на стадионе «ВТБ Арена».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

17 августа в самом начале встречи, которая проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена», на поле выбежал зритель по имени Денис Игумнов. Он успел станцевать и немного пообщаться с футболистами, прежде чем был задержан стюардами, который вывели его с поля и передали полицейским. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Динамо».

На Игумнова быд составлен протокол о «Грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». 19 августа состоялся суд, на котором нарушителю запретили посещать спортивные мероприятия в течение года и назначили административный арест.

Источник: Газета.Ru
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

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