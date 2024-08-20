Болельщика, который выбежал на поле в матче РПЛ, арестовали на 8 суток

Выбежавшего на поле в матче 5-го тура РПЛ между «Динамо» и «Крыльями Советов» болельщика арестовали на 8 суток. Об этом сообщает «Газета.Ru». со ссылкой на постановление Савеловского районного суда.

Болельщика уводят с поля на стадионе «ВТБ Арена». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

17 августа в самом начале встречи, которая проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена», на поле выбежал зритель по имени Денис Игумнов. Он успел станцевать и немного пообщаться с футболистами, прежде чем был задержан стюардами, который вывели его с поля и передали полицейским. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Динамо».

На Игумнова быд составлен протокол о «Грубом нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». 19 августа состоялся суд, на котором нарушителю запретили посещать спортивные мероприятия в течение года и назначили административный арест.