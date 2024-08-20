Экс-защитник «Краснодара» Сигурдссон: «Мамаев — добрый человек и отличный игрок»
Экс-футболист «Краснодара» Рагнар Сигурдссон поделился воспоминаниями об общении со своим бывшим одноклубником Павлом Мамаевым.
35-летний Мамаев завершил карьеру летом 2022 года. За краснодарский клуб он выступал с 2014 по 2019 год.
«Павел Мамаев? Конечно, помню. И знаю ту историю с тюрьмой. Когда мы играли вместе, никогда бы не предположил, что он попадет в такую ситуацию. Павел — особенный, он был отличным игроком, всегда вежливо общался со мной, Гранквистом и другими, был добрым. Сильная личность, Мамаев не боялся говорить то, что думает. Если кто-то говорил одно, он не боялся сказать прямо противоположное. И я уважаю его за это, он оставался честным перед самим собой.
Но иногда его высказывания доставляли ему проблемы. Возможно, иногда ему не стоило говорить все, что он думает. Но ситуация, в которую он попал, может произойти с любым, когда отрываешься. Если бы он не был известной персоной и сделал бы то же самое, возможно, не попал бы в тюрьму, получил бы какой-то штраф. В какой-то степени ему просто не повезло. Видел, что у него академия в Дубае, Павел пытается начать новую жизнь. Надеюсь, что у него дела идут отлично», — цитирует Сигурдссона «РБ Спорт».
Также исландец рассказал о конфликте Мамаева с экс-тренером «быков» Олегом Кононовым.
«Был всего один спорный случай, когда на командном собрании он открыто не согласился с Олегом Кононовым. Ничего необычного не произошло, Кононов просто выгнал его. Вероятно, Мамаеву не стоило высказывать все, что он чувствовал, однако Павел — сильная личность с важным мнением. При этом в Скандинавии такие истории происходят постоянно. У нас игрокам разрешено говорить тренеру больше, чем в России», — добавил он.
Сигурдссон играл за «Краснодар» с 2014 по 2016 год, проведя 59 матчей в РПЛ и забив 2 гола. Также он известен по выступлениям за «Ростов», «Рубин» и английский «Фулхэм». Сейчас 38-летний экс-футболист является главным тренером исландского клуба «Фрам».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|15-1
|13
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|5
|4
|0
|1
|12-5
|12
|
4
|Спартак
|5
|3
|1
|1
|9-3
|10
|
5
|Краснодар
|5
|2
|3
|0
|5-3
|9
|
6
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
7
|ЦСКА
|5
|2
|1
|2
|9-4
|7
|
8
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|9-11
|7
|
9
|Пари НН
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|
10
|Химки
|5
|1
|2
|2
|6-8
|5
|
11
|Динамо Мх
|5
|1
|2
|2
|2-4
|5
|
12
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
13
|Акрон
|5
|1
|1
|3
|7-9
|4
|
14
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
15
|Ахмат
|5
|0
|3
|2
|1-7
|3
|
16
|Факел
|5
|0
|1
|4
|1-10
|1
|23.08
|20:00
|
Рубин – Динамо Мх
|- : -
|24.08
|15:00
|
ЦСКА – Акрон
|- : -
|24.08
|17:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|24.08
|17:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|24.08
|20:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|25.08
|15:00
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.08
|17:30
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|25.08
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0