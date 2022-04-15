Губерниев: «У Петросяна был театр «Кривое зеркало». Каттани нужно создать свой и назвать его «Кривой «Спартак»

Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал диалог спортивного директора «Спартака» Луки Каттани и генерального директора «Зенита» Александра Медведева в СМИ.

«Бывают шутки за двести, бывают шутки за триста, а это шутка на одну лиру. Был такой театр «Кривое зеркало» у Евгения Петросяна. А Каттани нужно создать свой театр и назвать его «Кривой «Спартак». Милые бранятся только тешатся. Это все легкий хайп. К делу не относится, знает ли он «Зенит» или нет. Пусть дальше шутят и смеются. Это часть шоу, которое должно продолжаться», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» слова спортивного директора «Спартака» Луки Каттани в адрес петербургского клуба.

Каттани в выпуске «Комент Шоу» заявил, что не знает такой команды, как «Зенит».