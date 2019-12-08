После матча 19-го тура чемпионата России «Спартак» — «Ростов» (1:4) состоялся эмоциональный разговор между генеральным директором красно-белых Томасом Цорном и болельщиком команды.

#СпартакРостов ? «Вы только негативное говорите». Томас Цорн отвечает на критику от фанатов pic.twitter.com/VyABdDcCYE — СЭ Спартак (@spartak_se) December 8, 2019

— Я не могу уже на это больше смотреть. Что вы мне предлагаете не ходить на стадион? Я каждый матч хожу, — обратился к Цорну болельщик со стажем.

— Ты же болеешь за команду, — ответил Цорн.

— Да. Я с командой и в горе, и в радости. Но вы же директор, да? Вы же должны тренеру что-то сказать. А получается, тренер у нас немецкий. А он не понимает, в чем фишка.

— Да все понимают. И он все понимает. Он хорошо общается с командой.

— Вот для меня Мирзов и Джано — это инвалиды. Он не понимает, что им не место в клубе?!

— Нормальные ребята, нормальные игроки.

— Я сужу по игре. Не надо со мной спорить. Айртон еще как-то старается. Вы просто посмотрите матчи.

— У тебя хоть что-то есть позитивное? Ты же болеешь за «Спартак». Сколько лет болеешь? 25?

— 24.

— Почему один негатив?

— Почему вот был итальянец (Массимо Каррера. — Прим. «СЭ»), а его сплавили.

— Кто сплавил?

— Глушаков куда-то улетел, он стал врагом народа... Получается, все стали против кого-то. Сейчас в «Спартаке» какая-то анархия. Никто не хочет играть.

— Ты успокойся. Дай команде время.

— Но вы же все здравые люди. Вы же понимаете, что я имею в виду. Не, ну ребят, не в обиду вам. Ну правда. Я за клуб переживаю! (Ярослав Сусов)

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