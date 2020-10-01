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Болельщица подарила портрет Влашичу. Она вышивала его полтора года

15:13
Портрет Николы Влашича. Фото -
Портрет Николы Влашича. Фото -
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Болельщица ЦСКА Юлия Сайгина подарила полузащитнику красно-синих Николе Влашичу портрет, вышитый собственноручно.

Девушка вышивала его полтора года и опубликовала работу у себя в Instagram в июле. Теперь портрет передан хорвату.

«78 недель, 60 цветов, 30х30 см и ни одного потраченного нерва», — описала свою работу болельщица.

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