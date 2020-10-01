Болельщица подарила портрет Влашичу. Она вышивала его полтора года
15:13
Болельщица ЦСКА Юлия Сайгина подарила полузащитнику красно-синих Николе Влашичу портрет, вышитый собственноручно.
Девушка вышивала его полтора года и опубликовала работу у себя в Instagram в июле. Теперь портрет передан хорвату.
«78 недель, 60 цветов, 30х30 см и ни одного потраченного нерва», — описала свою работу болельщица.
? Болельщица подарила @niksivlasic_ портрет, которыи? вышивала полтора года! ? «78 недель, 60 цветов, 30х30 см и ни одного потраченного нерва», — так @saygina_yu описала свою работу в соцсетях, где портрет уже понравился многим армеи?ским болельщикам. Теперь он добрался и до Николы ???