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Болельщица «Крыльев» требует Карпова жениться на ней и угрожает уйти в шоу «Холостяк»

00:15

Необычный баннер замечен на матче 20-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» (1:1). Девушка в свадебной фате подняла плакат с надписью: «Максим Карпов, женись на мне! Или я уйду в шоу «Холостяк» на ТНТ».

Максим Карпов защищает цвета «Крыльев» с этого сезона. В игре с «Оренбургом» он провел на поле 90 минут.

Крылья Советов — Оренбург

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




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