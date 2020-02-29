Болельщица «Крыльев» требует Карпова жениться на ней и угрожает уйти в шоу «Холостяк»

Необычный баннер замечен на матче 20-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Оренбургом» (1:1). Девушка в свадебной фате подняла плакат с надписью: «Максим Карпов, женись на мне! Или я уйду в шоу «Холостяк» на ТНТ».

Максим Карпов защищает цвета «Крыльев» с этого сезона. В игре с «Оренбургом» он провел на поле 90 минут.